Бэйл может вернуться в «Реал» в случае увольнения Зидана

Валлийский вингер Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм», может вернуться в мадридский «Реал», который владеет правами на 31-летнего игрока.

Как сообщает издание Daily Mail, это может произойти в том случае, если французский специалист Зинедин Зидан покинет пост главного тренера команды. Напомним, что контракт полузащитника с «королевским» клубом рассчитан до 2022-го года.

Гарет перешел в «Тоттенхэм» в середине сентября текущего года. Арендное соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги опытный валлиец провел три поединка, отметившись одним забитым мячом.