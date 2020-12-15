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Бэйл может вернуться в «Реал» в случае увольнения Зидана

15 Декабря 2020, 08:35,

Global Look Press

Валлийский вингер Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм», может вернуться в мадридский «Реал», который владеет правами на 31-летнего игрока.

Как сообщает издание Daily Mail, это может произойти в том случае, если французский специалист Зинедин Зидан покинет пост главного тренера команды. Напомним, что контракт полузащитника с «королевским» клубом рассчитан до 2022-го года.

Гарет перешел в «Тоттенхэм» в середине сентября текущего года. Арендное соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги опытный валлиец провел три поединка, отметившись одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Гарет Бэйл
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
15 Декабря 2020, 09:30

Наши Артуры напряглись в ожидании))

0
NOBODY
15 Декабря 2020, 09:18

этот такой тонкий стеб? )))) "опытный валлиец сыграл 3!!!!! поединка и забил целый гол...."

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