«Саутгемптон» почти лидер после разгрома главного аутсайдера

Без сенсаций завершился матч 12-го тура Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Шеффилд Юнайтед». Один из лидеров текущего сезона легко разобрался с аутсайдером и забил три безответных гола, не позволив сопернику ничего создать у своих ворот. Результативные удары нанесли Че Адамс, Стюарт Армстронг и Натан Редмонд.

«Саутгемптон» на третьем месте с отставанием от лидера в одно очко, его соперник продолжает замыкать таблицу.