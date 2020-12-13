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«Саутгемптон» почти лидер после разгрома главного аутсайдера

13 Декабря 2020, 16:53,

Евро-Футбол.Ру

Без сенсаций завершился матч 12-го тура Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Шеффилд Юнайтед». Один из лидеров текущего сезона легко разобрался с аутсайдером и забил три безответных гола, не позволив сопернику ничего создать у своих ворот. Результативные удары нанесли  Че Адамс, Стюарт Армстронг и Натан Редмонд.

«Саутгемптон» на третьем месте с отставанием от лидера в одно очко, его соперник продолжает замыкать таблицу.

Протокол игры  
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
(1:0) Адамс Че 34'    
(2:0) Армстронг Стюарт 62'    
(3:0) Редмонд Натан 83'    
Маккарти Алекс Уокер-Питерс Кайл Беднарек Ян Вестергор Янник Бертранд Райан Армстронг Стюарт Ромеу Ориоль   86' (Диало Ибраима (   86') Уорд-Праус Джеймс Уолкотт Тео   79' (Редмонд Натан (   79') Ингс Дэнни Адамс Че   84' (Н'Лундулу Даниэл (   84')
Запасные: Стивенс Джек Салису Мохаммед Дженепо Мусса Форстер Фрейзер
Ремсдейл Арон Башам Крис   70' (Муссе Ли (   70') Иган Джон Джагелка Фил Бэлдок Джордж Берге Сандер Ампаду Этан Флек Джон Стивенс Энда   28' Макбарни Оливер   48' (Макголдрик Дэвид (   48') Шарп Билли   60' (Брюстер Риан (   60')
Запасные: Робинсон Джек Осборн Бен Ландстрем Джон Веррипс Михаэл
13 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Саутгемптон, Шеффилд Юнайтед
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