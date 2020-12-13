«Саутгемптон» почти лидер после разгрома главного аутсайдера

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13 Декабря 2020, 16:53,
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Без сенсаций завершился матч 12-го тура Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Шеффилд Юнайтед». Один из лидеров текущего сезона легко разобрался с аутсайдером и забил три безответных гола, не позволив сопернику ничего создать у своих ворот. Результативные удары нанесли Че Адамс, Стюарт Армстронг и Натан Редмонд.
«Саутгемптон» на третьем месте с отставанием от лидера в одно очко, его соперник продолжает замыкать таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Адамс Че 34'
|(2:0) Армстронг Стюарт 62'
|(3:0) Редмонд Натан 83'
Маккарти Алекс • Уокер-Питерс Кайл • Беднарек Ян • Вестергор Янник • Бертранд Райан • Армстронг Стюарт • Ромеу Ориоль 86' ( Диало Ибраима ( 86') • Уорд-Праус Джеймс • Уолкотт Тео 79' ( Редмонд Натан ( 79') • Ингс Дэнни • Адамс Че 84' ( Н'Лундулу Даниэл ( 84')
Запасные: Стивенс Джек • Салису Мохаммед • Дженепо Мусса • Форстер Фрейзер
Ремсдейл Арон • Башам Крис 70' ( Муссе Ли ( 70') • Иган Джон • Джагелка Фил • Бэлдок Джордж • Берге Сандер • Ампаду Этан • Флек Джон • Стивенс Энда • 28'Макбарни Оливер 48' ( Макголдрик Дэвид ( 48') • Шарп Билли 60' ( Брюстер Риан ( 60')
Запасные: Робинсон Джек • Осборн Бен • Ландстрем Джон • Веррипс Михаэл
13 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Саутгемптон, Шеффилд Юнайтед