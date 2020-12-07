​Райола: «Между Погба и «Манчестер Юнайтед» всё кончено»

Известный агент Мино Райола высказался по поводу одного из своих звёздных клиентов – полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Я могу сказать, что между Погба и «Манчестер Юнайтед» всё кончено», - приводит слова Райолы в Twitter известный итальянский журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на Tuttosport.

Напомним, слухи то и дело связывают Поля Погба со сменой клубной прописки. Чаще всего СМИ отправляют французского футболиста в «Ювентус» и «Реал».

В сезоне 2020/2021 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» тринадцать матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса.