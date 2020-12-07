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​Райола: «Между Погба и «Манчестер Юнайтед» всё кончено»

07 Декабря 2020, 18:42,

Depositphotos

Известный агент Мино Райола высказался по поводу одного из своих звёздных клиентов – полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Я могу сказать, что между Погба и «Манчестер Юнайтед» всё кончено», - приводит слова Райолы в Twitter известный итальянский журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на Tuttosport.

Напомним, слухи то и дело связывают Поля Погба со сменой клубной прописки. Чаще всего СМИ отправляют французского футболиста в «Ювентус» и «Реал».

В сезоне 2020/2021 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» тринадцать матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Мино Райола
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
07 Декабря 2020, 19:51

только не это ...этого павиана очень любит ЗЗ , только не Реал ... в ЮВЕ его , в родные пенаты , кстати там и Зидан может свалить , обьеденятся ))

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Манкунианец76
07 Декабря 2020, 19:45

не верю своим глазам...Хотя,с другой стороны,этот жирный пингвин своей метлой постоянно какую то пургу несет.Может и опять очередной"мусор"...

0
snk6565
07 Декабря 2020, 19:17

Господи...неужели это правда??

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