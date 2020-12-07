Фабрегас рассказал, почему Сарри не назначал тренировки по утрам

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07 Декабря 2020, 14:30,
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Экс-игрок «Челси» Сеск Фабрегас высказался по поводу бывшего тренера лондонцев Маурицио Сарри.
«Сарри – хороший тренер, но у него очень сильные тактические убеждения, и он очень суеверен. Трудно изменить его мнение.
Например, он всегда хотел, чтобы тренировки начинались в 15:00. Это было плохо для семейных игроков, как я. Мы не видели толком своих детей. Утром они были в школе, а вечером, когда мы возвращались с тренировок, они уже спали.
Однажды мы попросили Сарри тренироваться утром. Он сказал, что нужно тренироваться в три часа дня, потому что профессор из Пизы доказал, что это лучшее время для тела. Только любому футболисту важно проводить время с семьёй», - сказал Фабрегас Tuttosport.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Маурицио Сарри, Сеск Фабрегас
Ну вообще, Сарри прав. Игры-то играются после обеда. Организм привыкает напрягаться в одно и то же время.