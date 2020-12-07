Фабрегас рассказал, почему Сарри не назначал тренировки по утрам

Экс-игрок «Челси» Сеск Фабрегас высказался по поводу бывшего тренера лондонцев Маурицио Сарри.

«Сарри – хороший тренер, но у него очень сильные тактические убеждения, и он очень суеверен. Трудно изменить его мнение.

Например, он всегда хотел, чтобы тренировки начинались в 15:00. Это было плохо для семейных игроков, как я. Мы не видели толком своих детей. Утром они были в школе, а вечером, когда мы возвращались с тренировок, они уже спали.

Однажды мы попросили Сарри тренироваться утром. Он сказал, что нужно тренироваться в три часа дня, потому что профессор из Пизы доказал, что это лучшее время для тела. Только любому футболисту важно проводить время с семьёй», - сказал Фабрегас Tuttosport.