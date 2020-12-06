Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Бруну Фернандеш – лидер топ-5 лиг Европы по созданным моментам

06 Декабря 2020, 13:29,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш является лучшим игроком топ-5 европейских чемпионатов по созданным моментам на сегодняшний день, сообщает Sky Sports.

Фернандеш в играх Премьер-лиги Англии соорудил 35 моментов. На втором месте расположился хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу (34 момента), третье место делят Томас Мюллер из «Баварии» и Лео Дюбуа из «Лиона» (по 31 моменту), а пятёрку замыкает ещё один представитель «ткачей» Мемфис Депай (30 моментов).

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» хочет предложить Бруну Фернандешу новый контракт с удвоением заработной платы, чтобы оградить игрока от интереса «Реала» и «Барселоны».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Бавария, Лион, Томас Мюллер, Мемфис Депай, Бруну Фернандеш, Хакан Чалханоглу, Лео Дюбуа
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола