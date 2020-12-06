​Бруну Фернандеш – лидер топ-5 лиг Европы по созданным моментам

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш является лучшим игроком топ-5 европейских чемпионатов по созданным моментам на сегодняшний день, сообщает Sky Sports.

Фернандеш в играх Премьер-лиги Англии соорудил 35 моментов. На втором месте расположился хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу (34 момента), третье место делят Томас Мюллер из «Баварии» и Лео Дюбуа из «Лиона» (по 31 моменту), а пятёрку замыкает ещё один представитель «ткачей» Мемфис Депай (30 моментов).

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» хочет предложить Бруну Фернандешу новый контракт с удвоением заработной платы, чтобы оградить игрока от интереса «Реала» и «Барселоны».