Моуринью рассказал, сколько ещё проработает футбольным тренером

Рулевой лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на вопрос о возможном завершении тренерской карьеры.

«Сейчас мне 57 лет. Я достаточно молод для этой профессии. Думаю, буду работать тренером еще лет 10-15. Многие говорят, что я уже очень долго работаю, но пока не вижу ее конца. По-прежнему получаю огромное удовольствие от футбола», - приводит слова португальского специалиста Inews.

Моуринью занимает пост главного тренера «Тоттенхэма» с 20-го ноября 2019-го года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона-2022/2023.