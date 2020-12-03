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Моуринью: «Артета – хороший тренер»

03 Декабря 2020, 21:59,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью лестно отозвался о главном тренере «Арсенала» Микеле Артете перед матчем с «канонирами».

«Артета – хороший тренер. Он очень талантлив. Микель уже смог выиграть трофей в первые месяцы своей карьеры, вы не можете этого отрицать.

Важно понимать, что нужно быть сильным тренером, чтобы возглавлять «Арсенал», если ты плох, то тебя там нет.

Возвращение болельщиков? Это здорово. Думаю, что фанаты почувствуют себя привилегированными, потому что впустят всего 2000 человек. Но это только первый шаг. В скором времени мы сможем вернуть футбол в нормальное русло», - цитирует Моуринью Sky Sports News.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Микель Артета
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
03 Декабря 2020, 22:34

Маур - "Артета хорош, но не Особенный все же"...

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