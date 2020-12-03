«Челси» готов предложить Алабе контракт на три года

Давид Алаба может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает Daily Star, лондонский «Челси» хочет заполучить австрийского футболиста бесплатно в летнее трансферное окно. «Пенсионеры» готовы предложить Алабе контракт сроком на три года.

Действующий контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона. Переговоры о пролонгации трудового договора зашли в тупик. При этом мюнхенский клуб предпочитает продать Давида зимой, чем расставаться с ним бесплатно летом.

Отметим, что Давид Алаба способен играть на левом фланге обороны, а также в центральной части поля.