«Челси» готов предложить Алабе контракт на три года

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03 Декабря 2020, 17:50,
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Давид Алаба может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает Daily Star, лондонский «Челси» хочет заполучить австрийского футболиста бесплатно в летнее трансферное окно. «Пенсионеры» готовы предложить Алабе контракт сроком на три года.
Действующий контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона. Переговоры о пролонгации трудового договора зашли в тупик. При этом мюнхенский клуб предпочитает продать Давида зимой, чем расставаться с ним бесплатно летом.
Отметим, что Давид Алаба способен играть на левом фланге обороны, а также в центральной части поля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Бавария, Давид Алаба, Трансферы футбола - лето 2021