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«Челси» готов предложить Алабе контракт на три года

03 Декабря 2020, 17:50,

Global Look Press

Давид Алаба может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает Daily Star, лондонский «Челси» хочет заполучить австрийского футболиста бесплатно в летнее трансферное окно. «Пенсионеры» готовы предложить Алабе контракт сроком на три года.

Действующий контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона. Переговоры о пролонгации трудового договора зашли в тупик. При этом мюнхенский клуб предпочитает продать Давида зимой, чем расставаться с ним бесплатно летом.

Отметим, что Давид Алаба способен играть на левом фланге обороны, а также в центральной части поля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Бавария, Давид Алаба, Трансферы футбола - лето 2021
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