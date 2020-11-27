Фергюсон: «Горжусь Рэшфордом»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон восхищается благотворительной деятельностью нападающего «манкунианцев» Маркуса Рэшфорда.

«Вы должны быть шокированы количеством людей, которые нуждаются в еде. Маркус открыл глаза всем в Великобритании. Работа, которую он проделал, была фантастической, мы все гордимся им.

Совет Рэшфорду? Это он должен дать мне несколько советов, потому что то, что он делает в 23 года – это невероятно. Мне не нужно что-то рассказывать Маркусу, потому что он живет скромной жизнью и не витает в облаках. Очевидно, что не каждый может правильно переносить успех, но на данный момент Маркус делает всё прекрасно», - цитирует Фергюссона Times.