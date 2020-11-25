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«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется Дембеле

25 Ноября 2020, 22:47,

Global Look Press

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, «манкунианцы» очень хотят арендовать французского футболиста, но не готовы тратить на его трансфер 70-80 миллионов евро, именно эту сумму хочет выручить «Барселона» с продажи Дембеле. Каталонцы пока не приняли окончательного решения, будут ли они продавать Усмана или продлят с ним контракт.

23-летний француз в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Дембеле с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Усман Дембеле
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