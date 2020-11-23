Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Англия открывает стадионы для болельщиков

23 Ноября 2020, 18:38,

Depositphotos

После завершения общенационального карантина в Англии допустят болельщиков на трибуны стадионов. Со второго декабря любители футбола смогут воочию наблюдать за игрой любимых команд, сообщает ВВС. Тем не менее, будут установлены ограничения в 4000 посетителей на матчах Премьер-лиги и 2000 - на поединках Чемпионшипа. Клубы низших лиг продолжат играть без болельщиков.

Напомним, что зрителей (за редкими исключениями) не пускают на футбольные матчи с марта месяца, и клубы Премьер-лиги несут громадные убытки, так как доходы в игровые дни составляют весомую часть бюджетов участников АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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Комментарии (2)
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0
Zenituwka
23 Ноября 2020, 19:56

Наконец то, только почему так мало народу? Пускайте всех, или чтобы сидели через одного хотя бы

0
Spirit
23 Ноября 2020, 18:50

это уже что - то!

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