Фернандеш – о победе над «Вест Бромвичем»: «Мы можем играть гораздо лучше»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Вест Бромвичем» (1:0).

«Главное – три очка. Это было самым важным, но мы знаем, что можем добиться большего и обязательно сделаем это. Нам необходимо набирать очки в чемпионате. Это был тяжелый матч, но мы можем играть гораздо лучше», - цитирует Фернандеша пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне португалец сыграл двенадцать матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять голевых передач.

После восьми туров «манкунианцы» с тринадцатью очками занимают десятое место в чемпионате Англии.