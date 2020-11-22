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Фернандеш – о победе над «Вест Бромвичем»: «Мы можем играть гораздо лучше»

22 Ноября 2020, 19:20,

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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Вест Бромвичем» (1:0).

«Главное – три очка. Это было самым важным, но мы знаем, что можем добиться большего и обязательно сделаем это. Нам необходимо набирать очки в чемпионате. Это был тяжелый матч, но мы можем играть гораздо лучше», - цитирует Фернандеша пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне португалец сыграл двенадцать матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять голевых передач.

После восьми туров «манкунианцы» с тринадцатью очками занимают десятое место в чемпионате Англии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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