Хорватский полузащитник Ален Халилович может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает sportske, футболистом интересуется клуб второго по силе английского дивизиона «Бирмингем». Подписать контракт с Халиловичем порекомендовал хорватский полузащитник «Бирмингема» Иван Шуньич, который является одним из лидеров английского клуба.

Последним клубом Халиловича был «Милан», который в октябре принял решение расторгнуть контракт с футболистом. Отметим, что в одном время Алена считали одним из главных талантов в мире, в 2014 году его купила «Барселона» у загребского «Динамо» за пять миллионов евро.

На данный момент 24-летний футболист находится в статусе свободного агента.