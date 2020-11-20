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Артета – об Озиле: «Вы вспоминаете о нем, когда мы проигрываем»

20 Ноября 2020, 20:33,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с полузащитником «канониров» Месуте Озиле.

«В тот момент, когда мы проигрываем, то вы вспоминаете об Озиле, когда выигрываем, то нет.

Каждый может заслужить возможность выходить на поле, думаю, что с тех пор, как я пришел в клуб, многие игроки были на других ролях, но посмотрите, где они сейчас. Карьера некоторых игроков полностью изменилась, они заслужили это. Мы дали им возможность, которой они воспользовались.

Я общаюсь с Озилом и стараюсь быть откровенным с ним, потому что Месут этого заслуживает», - цитирует Артету beIN SPORTS.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил, Микель Артета
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