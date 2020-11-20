Клуб АПЛ рассматривает кандидатуру Джеррарда

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20 Ноября 2020, 08:48,
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Английский наставник Стивен Джеррард, ныне работающий в шотландском «Глазго Рейнджерс», может получить предложение из Премьер-лиги.
Как информирует издание Football Insider, заинтересованность в услугах 40-летнего специалиста проявляет руководство «Лидса». Боссы клуба рассматривают кандидатуру Джеррарда в качестве альтернативы Марсело Бьелсы, контракт которого истекает в следующем году.
Стивен занимает пост главного тренера «Рейнджерс» с 2018-го года. Трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2024-го года.
После восьми туров чемпионата Англии «Лидс» набрал десять очков и занимает 15-е место в таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Стивен Джеррард, Лидс