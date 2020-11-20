«Саутгемптон» продлил контракт с Ромеу

|
20 Ноября 2020, 00:13,
|
|
«Саутгемптон» продлил контракт со своим полузащитником Ориолем Ромеу, сообщает официальный сайт клуба.
Новый договор с испанцем рассчитан до лета 2023 года.
Ориоль находится в клубе с 2015 года, в нынешнем сезоне 29-летний испанский игрок провёл 9 матчей, в которых отличился одним голом и заработанной жёлтой карточкой.
«Святые» занимают четвертое место в чемпионате Англии, набрав 16 очков в восьми турах, а также имеют беспроигрышную серию в пять матчей.
Совсем недавно «Саутгемптон» впервые в истории клуба смог занять первую строчку чемпионата Англии, хоть и совсем ненадолго.
|
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
|Теги: Саутгемптон, Ориоль Ромеу