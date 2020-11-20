«Саутгемптон» продлил контракт с Ромеу

«Саутгемптон» продлил контракт со своим полузащитником Ориолем Ромеу, сообщает официальный сайт клуба.

Новый договор с испанцем рассчитан до лета 2023 года.

Ориоль находится в клубе с 2015 года, в нынешнем сезоне 29-летний испанский игрок провёл 9 матчей, в которых отличился одним голом и заработанной жёлтой карточкой.

«Святые» занимают четвертое место в чемпионате Англии, набрав 16 очков в восьми турах, а также имеют беспроигрышную серию в пять матчей.

Совсем недавно «Саутгемптон» впервые в истории клуба смог занять первую строчку чемпионата Англии, хоть и совсем ненадолго.