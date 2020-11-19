Клинсманн: «Моуринью отдаст всё, чтобы мечта «Тоттенхэма» о титуле АПЛ сбылась»

Экс-наставник сборной Германии Юрген Клинсманн прокомментировал выступление лондонского «Тоттенхэма» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Шпоры» претендуют на чемпионский титул. Команда давно мечтает наконец-то выиграть этот трофей. За последнее время мы увидели, как «Тоттенхэм» окреп. Лично мне очевидно, что в этом большая заслуга Жозе Моуринью. Он отдаст все, чтобы мечта о титуле сбылась», - передает слова Клинсманна издание ESPN.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» провел восемь матчей и занимает второе место в турнирной таблице.