Клинсманн: «Моуринью отдаст всё, чтобы мечта «Тоттенхэма» о титуле АПЛ сбылась»

|
19 Ноября 2020, 11:20,
|
|
Экс-наставник сборной Германии Юрген Клинсманн прокомментировал выступление лондонского «Тоттенхэма» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью.
«Шпоры» претендуют на чемпионский титул. Команда давно мечтает наконец-то выиграть этот трофей. За последнее время мы увидели, как «Тоттенхэм» окреп. Лично мне очевидно, что в этом большая заслуга Жозе Моуринью. Он отдаст все, чтобы мечта о титуле сбылась», - передает слова Клинсманна издание ESPN.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» провел восемь матчей и занимает второе место в турнирной таблице.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Юрген Клинсманн
Трудновато будет тягатся с другими прентендентами, надо аж жилы(ж.пу) рвать...