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Клинсманн: «Моуринью отдаст всё, чтобы мечта «Тоттенхэма» о титуле АПЛ сбылась»

19 Ноября 2020, 11:20,

twitter.com

Экс-наставник сборной Германии Юрген Клинсманн прокомментировал выступление лондонского «Тоттенхэма» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Шпоры» претендуют на чемпионский титул. Команда давно мечтает наконец-то выиграть этот трофей. За последнее время мы увидели, как «Тоттенхэм» окреп. Лично мне очевидно, что в этом большая заслуга Жозе Моуринью. Он отдаст все, чтобы мечта о титуле сбылась», - передает слова Клинсманна издание ESPN.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» провел восемь матчей и занимает второе место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Юрген Клинсманн
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
19 Ноября 2020, 12:01

Трудновато будет тягатся с другими прентендентами, надо аж жилы(ж.пу) рвать...

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