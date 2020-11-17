Лено: «Озил тренируется с нами»

Страж ворот лондонского «Арсенала» Бернд Лено рассказал, что полузащитник Месут Озил по-прежнему тренируется с «канонирами».

«Месут является частью команды и тренируется с нами. Он – профессионал, это проявляется как на поле, так и в раздевалке.

Очевидно, что ситуация для него неутешительна, но Месут хорошо с ней справляется», - цитирует Лено Goal.

32-летний Озил не играл за «Арсенал» в нынешнем сезоне, а его контракт с «канонирами» истекает 30 июня 2021 года.

После восьми туров «Арсенал» с двенадцатью очками занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.