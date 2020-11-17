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Стало известно, кто может возглавить «Манчестер Сити» в случае ухода Гвардиолы

17 Ноября 2020, 20:24,

Евро-Футбол.Ру

Стало известно, кто может возглавить «Манчестер Сити» в случае ухода Пепа Гвардиолы.

Как сообщает Goal, в шорт-листе «горожан» два специалиста – наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн и экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Отмечается, что приоритетом для руководства «Манчестер Сити» является продление контракта с Гвардиолой.

49-летний испанец возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года, а нынешнее соглашение Гвардиолы с «горожанами» рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Манчестер Сити» с двенадцатью очками занимает лишь десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Маурисио Почеттино, Юлиан Нагельсманн
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