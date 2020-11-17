Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агент: «Будущее Жоржиньо зависит от того, где окажется Сарри»

17 Ноября 2020, 20:14,

Global Look Press

Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо Жоао Сантос высказался относительно будущего своего клиента.

«У Жоржиньо отличные отношения с Лэмпардом. «Челси» приобрёл отличных футболистов, таким составом клуб может подняться ещё выше.

В Италии Жоржиньо был ключевым игроком, но он решил бросить себе вызов и перебрался в Лондон.

Будущее Жоржиньо во много зависит от Сарри. У них отличные отношения. Сейчас нам нужно понять, где продолжит свою карьеру Сарри, возможно, в этом же клубе окажется и Жоржиньо», - цитирует представителя футболиста Calciomercato.

В нынешнем сезоне Жоржиньо сыграл одиннадцать матчей за «Челси», забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Маурицио Сарри, Жоржиньо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову