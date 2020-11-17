Агент: «Будущее Жоржиньо зависит от того, где окажется Сарри»

Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо Жоао Сантос высказался относительно будущего своего клиента.

«У Жоржиньо отличные отношения с Лэмпардом. «Челси» приобрёл отличных футболистов, таким составом клуб может подняться ещё выше.

В Италии Жоржиньо был ключевым игроком, но он решил бросить себе вызов и перебрался в Лондон.

Будущее Жоржиньо во много зависит от Сарри. У них отличные отношения. Сейчас нам нужно понять, где продолжит свою карьеру Сарри, возможно, в этом же клубе окажется и Жоржиньо», - цитирует представителя футболиста Calciomercato.

В нынешнем сезоне Жоржиньо сыграл одиннадцать матчей за «Челси», забил три гола и отдал одну голевую передачу.