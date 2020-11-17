Агент: «Будущее Жоржиньо зависит от того, где окажется Сарри»

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17 Ноября 2020, 20:14,
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Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо Жоао Сантос высказался относительно будущего своего клиента.
«У Жоржиньо отличные отношения с Лэмпардом. «Челси» приобрёл отличных футболистов, таким составом клуб может подняться ещё выше.
В Италии Жоржиньо был ключевым игроком, но он решил бросить себе вызов и перебрался в Лондон.
Будущее Жоржиньо во много зависит от Сарри. У них отличные отношения. Сейчас нам нужно понять, где продолжит свою карьеру Сарри, возможно, в этом же клубе окажется и Жоржиньо», - цитирует представителя футболиста Calciomercato.
В нынешнем сезоне Жоржиньо сыграл одиннадцать матчей за «Челси», забил три гола и отдал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Маурицио Сарри, Жоржиньо