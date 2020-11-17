Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Мы были командой героев»: Моуринью вспомнил о работе в «Интере»

17 Ноября 2020, 11:48,

Global Look Press

Португальский наставник Жозе Моуринью, ныне возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», вспомнил о своем периоде работы в миланском «Интере».

«Победа над «Барселоной» в Лиге чемпионов была для нас лучшим событием. Тогда «Интер» являлся командой героев. Эта кампания по-прежнему очень многое значит для меня. «Интер» был семьей для меня. Наш подвиг был фантастическим, который навсегда останется в моей памяти», - передает слова специалиста издание Sole 24.

Напомним, что Моуринью занимал пост главного тренера «нерадзурри» с 2008-го по 2010-й год. Под руководством португальца «Интер» дважды становился чемпионом Серии А, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Италии и Суперкубок страны.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Жозе Моуринью
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову