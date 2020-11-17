«Мы были командой героев»: Моуринью вспомнил о работе в «Интере»

Португальский наставник Жозе Моуринью, ныне возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», вспомнил о своем периоде работы в миланском «Интере».

«Победа над «Барселоной» в Лиге чемпионов была для нас лучшим событием. Тогда «Интер» являлся командой героев. Эта кампания по-прежнему очень многое значит для меня. «Интер» был семьей для меня. Наш подвиг был фантастическим, который навсегда останется в моей памяти», - передает слова специалиста издание Sole 24.

Напомним, что Моуринью занимал пост главного тренера «нерадзурри» с 2008-го по 2010-й год. Под руководством португальца «Интер» дважды становился чемпионом Серии А, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Италии и Суперкубок страны.