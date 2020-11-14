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​Гвардиола близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

14 Ноября 2020, 22:26,

Шахтёр

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола близок к продлению своего контракта. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на близкие к тренеру источники.

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. С тех пор команда завоевала множество трофеев на внутренней арене, в том числе два титула Премьер-лиги. Гвардиолу часто критикуют за отсутствие успехов в Лиге чемпионов – лучшим результатом испанца с «горожанами» в этом турнире остаётся четвертьфинал.

На текущую минуту «Манчестер Сити» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы истекает в конце сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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