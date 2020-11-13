Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха

Федерация футбола Египта подтвердила положительные результаты второго тестирования на коронавирус у форварда Мохамеда Салаха.

Напомним, что Федерация уже публиковала два заявления. В одном указывала на наличие коронавируса у звёздного игрока сборной Египта. Однако, позже информация была удалена с сайта. Вместо этого появилось сообщение о наличии коронавируса у трёх футболистов из состава «фараонов». Имена египтян не разглашались.

Спустя некоторое время врачи получили повторный анализ тестов на коронавирус, которые окончательно подтвердили наличие заболевания у 28-летнего Салаха.

Ассоциация футбола Египта подтвердила, что у всех игроков сборной болезнь протекает в бессимптомной форме.