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Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха

13 Ноября 2020, 23:31,

twitter.com

Федерация футбола Египта подтвердила положительные результаты второго тестирования на коронавирус у форварда Мохамеда Салаха.

Напомним, что Федерация уже публиковала два заявления. В одном указывала на наличие коронавируса у звёздного игрока сборной Египта. Однако, позже информация была удалена с сайта. Вместо этого появилось сообщение о наличии коронавируса у трёх футболистов из состава «фараонов». Имена египтян не разглашались.

Спустя некоторое время врачи получили повторный анализ тестов на коронавирус, которые окончательно подтвердили наличие заболевания у 28-летнего Салаха.

Ассоциация футбола Египта подтвердила, что у всех игроков сборной болезнь протекает в бессимптомной форме.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Сборная Египта, коронавирус, Салахед Салах
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Комментарии (1)
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Super fanat
13 Ноября 2020, 23:48

Коронавирус опять подчиняет мир... Как бы не приостановили футбол... Тут многое от дисциплины футболистов зависит, а многим, кажется, уже всё равно!

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