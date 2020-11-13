Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха

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13 Ноября 2020, 23:31,
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Федерация футбола Египта подтвердила положительные результаты второго тестирования на коронавирус у форварда Мохамеда Салаха.
Напомним, что Федерация уже публиковала два заявления. В одном указывала на наличие коронавируса у звёздного игрока сборной Египта. Однако, позже информация была удалена с сайта. Вместо этого появилось сообщение о наличии коронавируса у трёх футболистов из состава «фараонов». Имена египтян не разглашались.
Спустя некоторое время врачи получили повторный анализ тестов на коронавирус, которые окончательно подтвердили наличие заболевания у 28-летнего Салаха.
Ассоциация футбола Египта подтвердила, что у всех игроков сборной болезнь протекает в бессимптомной форме.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Сборная Египта, коронавирус, Салахед Салах
Коронавирус опять подчиняет мир... Как бы не приостановили футбол... Тут многое от дисциплины футболистов зависит, а многим, кажется, уже всё равно!