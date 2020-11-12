Капитан «Уотфорда»: «Было бы интересно взглянуть на Роналду в «Вулверхэмптоне»

Нападающий и капитан «Уотфорда» Трой Дини хотел бы увидеть нападающего Криштиану Роналду в «Вулверхэмптоне». «Волки» делают акцент на приглашении португальских футболистов.

«Было бы интересно взглянуть на Криштиану в «Вулверхэмптоне». Думаю, это бы сработало, учитывая связь клуба с португальцами. В физическом плане Роналду по-прежнему машина. Продажи футболок после его трансфера пробили бы потолок. Если «Вулверхэмптон» хочет сделать следующий шаг, то КриРо - именно тот футболист, который им необходим», - цитирует Дини издание talkSPORT.

Напомним, что действующее соглашение 35-летнего форварда со «старой синьорой» истекает летом 2022-го года.