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Капитан «Уотфорда»: «Было бы интересно взглянуть на Роналду в «Вулверхэмптоне»

12 Ноября 2020, 13:16,

Depositphotos

Нападающий и капитан «Уотфорда» Трой Дини хотел бы увидеть нападающего Криштиану Роналду в «Вулверхэмптоне». «Волки» делают акцент на приглашении португальских футболистов.

«Было бы интересно взглянуть на Криштиану в «Вулверхэмптоне». Думаю, это бы сработало, учитывая связь клуба с португальцами. В физическом плане Роналду по-прежнему машина. Продажи футболок после его трансфера пробили бы потолок. Если «Вулверхэмптон» хочет сделать следующий шаг, то КриРо - именно тот футболист, который им необходим», - цитирует Дини издание talkSPORT.

Напомним, что действующее соглашение 35-летнего форварда со «старой синьорой» истекает летом 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Вулверхэмптон, Трой Дини
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
12 Ноября 2020, 14:16

Забавный вариант - Сборная Португалии №2 в АПЛ )))))...

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