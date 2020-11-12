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Куман: «Вейналдум может быть опцией «Барселоны» на будущее»

12 Ноября 2020, 10:42,

Global Look Press

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о возможном трансфере полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.

«Вейналдум очень хороший футболист, однако сейчас он является игроком «Ливерпуля». Джорджиньо может быть опцией «Барселоны» на будущее. Больше мне нечего добавить по этому вопросу», - передает слова голландского специалиста издание Diario Sport.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел 13 поединков за мерсисайдцев в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. Трудовой договор Вейналдума с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рональд Куман, Джорджиньо Вейналдум
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