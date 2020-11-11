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Собослаи находится в трансферном списке «Арсенала», но никаких договоренностей между сторонами нет

11 Ноября 2020, 23:57,

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Лидер «Зальцбурга» Доминик Собослаи, выступающий на позиции атакующего полузащитника, может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, Доминик находится в трансферном списке «Арсенала». Отступные, прописанные в контракте Собослаи, составляет 25 миллионов евро. Отмечается, что нет никаких договорённостей между Собослаи и «Арсеналом», о чем сообщалось ранее в СМИ.

20-летний венгр сыграл тринадцать матчей за «Зальцбург» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал девять голевых передач. Контракт Доминика с австрийским клубом рассчитан до 31 мая 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Доминик Собослаи
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