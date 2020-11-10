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Полузащитник «Шахтёра» Тете: «Хочу заполучить футболку Месси»

10 Ноября 2020, 23:45,

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Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тете рассказал, за какой клуб он хотел бы выступать.

«Я всегда говорил, что футболисты хотят прогрессировать. Желание играть за большие клубы – это нормально, я в этом плане не исключение.

Я хотел бы выступать за «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» или «Барселону». Но я должен сказать, что к «Барселоне» у меня особенные чувства, я болею за этот клуб с детства. Будучи ребенком, я хотел заполучить футболку Месси, это желание только увеличивается с каждым днем.

Отдам предпочтение «Барселоне», - цитирует Тете beIN SPORTS.

20-летний бразилец выступает за «Шахтёр» с февраля 2019 года, а его трансферная стоимость оценивается в девятнадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Шахтёр Донецк, Тете
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