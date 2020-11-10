Полузащитник «Шахтёра» Тете: «Хочу заполучить футболку Месси»

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тете рассказал, за какой клуб он хотел бы выступать.

«Я всегда говорил, что футболисты хотят прогрессировать. Желание играть за большие клубы – это нормально, я в этом плане не исключение.

Я хотел бы выступать за «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» или «Барселону». Но я должен сказать, что к «Барселоне» у меня особенные чувства, я болею за этот клуб с детства. Будучи ребенком, я хотел заполучить футболку Месси, это желание только увеличивается с каждым днем.

Отдам предпочтение «Барселоне», - цитирует Тете beIN SPORTS.

20-летний бразилец выступает за «Шахтёр» с февраля 2019 года, а его трансферная стоимость оценивается в девятнадцать миллионов евро.