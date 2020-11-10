«Манчестер Юнайтед» может вернуться к кандидатуре Грилиша летом

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» может вернуться к кандидатуре полузащитника сборной Англии в том случае, если клуб покинет кто-то из пары Погба-Мата.

«Манкунианцы» интересовались Джеком в летнее трансферное окно, но «Астон Вилла» запросила 80 миллионов евро за своего лидера, это отпугнуло «Манчестер Юнайтед».

25-летний полузащитник в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять голевых передач.

Стоит отметить, что перед началом сезона Грилиш продлил контракт с «Астон Виллой» на пять лет.