Таунсенд – о недовольстве Гвардиолы количеством замен: «Вы не используете даже три перестановки»

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10 Ноября 2020, 20:56,
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Полузащитник «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд прокомментировал недовольство наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы количеством замен в английской Премьер-лиге.
«Гвардиола сделал одну замену в последнем матче, а Клопп сделал две. Вы рьяно хотите, чтобы у вас была возможность поменять пять футболистов, но когда дело доходит до этого, то вы не используете даже три, которые вам доступны. Очевидно, что пять замен – это преимущество для клубов с большим выбором игроков», - цитирует Таунсенда Footy Accumulators.
Напомним, что перед началом нынешнего сезона в АПЛ приняли решение отказаться от идеи с пятью заменами.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Хосеп Гвардиола, Андрос Таунсенд
Ну всем известно, что подружка Фигу не может в разноплановость, да и в замены тоже.
Хорошо говорить, когда тебя и в сборной не ждут, и в ЛЧ/ЛЕ не играешь, а только раз в неделю. Тут никакая скамейка не поможет.
Интересно будет глянуть на Таунсенда, если в его команде пойдет целая череда травм от этого безумного ритма после пандемической паузы :))) Какую он тогда пластинку использует :)) Также есть еще безумный боксинг-дэй