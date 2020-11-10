Таунсенд – о недовольстве Гвардиолы количеством замен: «Вы не используете даже три перестановки»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд прокомментировал недовольство наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы количеством замен в английской Премьер-лиге.

«Гвардиола сделал одну замену в последнем матче, а Клопп сделал две. Вы рьяно хотите, чтобы у вас была возможность поменять пять футболистов, но когда дело доходит до этого, то вы не используете даже три, которые вам доступны. Очевидно, что пять замен – это преимущество для клубов с большим выбором игроков», - цитирует Таунсенда Footy Accumulators.

Напомним, что перед началом нынешнего сезона в АПЛ приняли решение отказаться от идеи с пятью заменами.