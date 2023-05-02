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Южная Америка

Чилаверт провалился на президентских выборах в Парагвае

02 Мая 2023 • 17:51 Комментировать

Бывший голкипер парагвайской сборной Хосе-Луис Чилаверт, запомнившийся своей экстравагантной манерой игры и стремлениями забивать голы, посвятил себя политической карьере после окончания футбольной.

Но она явно не задается - в отличие от Джорджа Веа, ставшего президентом Либерии, Чилаверту этого не удалось. В минувшие выходные в Парагвае прошли выборы президента страны, на Чилаверта никто особо и не ставил, прогнозируя ему 2-3 процента.

Но фактически Чилаверт и его проект Partido de Joventud (Партия молодежи) набрал только 0,8 процентов, или 24 тысячи голосов из более чем трех миллионов жителей страны. 

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Евро-Футбол.Ру,
Cборная Парагвая Хосе Луис Чилаверт
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