Голкипер клуба «Кобресаль» Леандро Рекуэна вписал свое имя в историю чилийского футбола, забив невероятный гол в игре с «Коло-Коло» - самым титулованным клубом в истории чилийского футбола, между прочим.

К 76-й минуте «Кобресаль» вел со счетом 2:0, и команда получила право на штрафной удар практически с линии собственной вратарской - может, на метр ближе к воротам соперника, не более того.

Рекуэна не собирался бить по чужим воротам, но голкипер-оппонент уж очень далеко вышел из ворот, далеко за пределы своей штрафной площади и мяч, упав прямо на кочку, перелетел через него и нехотя закатился в ворота.