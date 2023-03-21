Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Южная Америка

В чемпионате Чили вратарь забил ударом от своих ворот видео

21 Марта 2023 • 03:44 Комментировать

Голкипер клуба «Кобресаль» Леандро Рекуэна вписал свое имя в историю чилийского футбола, забив невероятный гол в игре с «Коло-Коло» - самым титулованным клубом в истории чилийского футбола, между прочим.

К 76-й минуте «Кобресаль» вел со счетом 2:0, и команда получила право на штрафной удар практически с линии собственной вратарской - может, на метр ближе к воротам соперника, не более того.

Рекуэна не собирался бить по чужим воротам, но голкипер-оппонент уж очень далеко вышел из ворот, далеко за пределы своей штрафной площади и мяч, упав прямо на кочку, перелетел через него и нехотя закатился в ворота. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Коло-Коло Кобресал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
03:44 · Южная Америка
В чемпионате Чили вратарь забил ударом от своих ворот видео
16 Февраля
06:22 · Южная Америка
Мати Фернандес завершил карьеру
15 Февраля
05:10 · Южная Америка
В Колумбии отменили начинавшийся матч из-за напавшего на бывшего футболиста его любимого клуба болельщика видео
03 Февраля
22:28 · Южная Америка
Колорадо - первый колумбиец в истории сербского «Партизана»
28 Декабря
14:56 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок ЦСКА возвращается в родной «Пеньяроль»
22 Декабря
10:41 · Южная Америка
Луис Суарес всё ближе к контракту с мексиканским клубом
08 Декабря
02:47 · Южная Америка
Браво: «Мне нравится Бериссо»
05 Декабря
21:27 · Южная Америка
Видаль планирует сыграть в ЧМ-2026 и потом стать тренером сборной Чили
14 Ноября
21:59 · Южная Америка
Экс-защитник сборной Аргентины Демикелис возглавит «Ривер Плейт»
08 Ноября
05:52 · Южная Америка
Суарес красиво попрощался с одноклубниками из «Насьоналя» - подарил всем дорогущие iPhone 14 4
01 Ноября
04:45 · Южная Америка
«Финалиссима» - Луис Суарес стал чемпионом Уругвая, обыграв в финале «Ливерпуль»
22 Октября
03:06 · Южная Америка
Рекорд в чемпионате Боливии - 15-летний игрок стал самым молодым автором гола в профессиональном футболе
02:40 · Южная Америка
Странное дерби Луиса Суареса - он сразится за чемпионский титул с... уругвайским «Ливерпулем»
13 Октября
23:35 · Южная Америка
Боливийское дерби на высоте 3600 метров продлилось на полтайма больше положенного - в итоге 8 голов и 4 удаления
01 Октября
22:42 · Южная Америка
Луис Суарес может оказаться в МЛС
Все новости
Рекомендуем