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Южная Америка

Бразильский «Палмейрас» выиграл Суперкубок Южной Америки - Рекопу

03 Марта 2022 • 07:23 Комментировать

Бразильский клуб «Палмейрас» стал победителем южноамериканской Рекопы - местного аналога европейского Суперкубка. Трофей «Палмейрас» оспаривал с земляками из «Атлетико Паранаэнсе», в первом матче финала была зарегистрирована ничья 2:2, а во втором «Палмейрас» снова забил два гола, но уже не пропустил, в результате чего стал победителем.

Для руководящего «Палмейрасом» португальского специалиста Абеля Феррейры это уже четвертый титул с того момента, как в 2020 году он согласился стать тренером команды. Ранее при 43-летнем специалисте «Палмейрас» дважды выиграл Кубок Либертадорес, а также кубок Бразилии, добавив в коллекцию также южноамериканский Суперкубок.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Абел Феррейра
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