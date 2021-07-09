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Сандро может пропустить финал Кубка Америки

09 Июля 2021, 00:33,

Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро может пропустить финал Кубка Америки, в котором бразильцы сыграют против сборной Аргентины, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что игрок продолжает восстанавливаться после травмы мышц левого бедра.

Вчера игрок тренировался по индивидуальной программе. Его участие в финале под вопросом, так как он до сих пор не восстановился после повреждения, из-за которого он пропустил матчи двух предыдущих стадий.

Напомним, что в финале Кубка Америки сборная Бразилии, которая является действующим победителем турнира, сыграет против сборной Аргентины. Матч состоится 11 июля, начало запланировано в 3:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Сборная Бразилии, Алекс Сандро, Кубок Америки
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