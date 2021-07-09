Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро может пропустить финал Кубка Америки, в котором бразильцы сыграют против сборной Аргентины, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что игрок продолжает восстанавливаться после травмы мышц левого бедра.

Вчера игрок тренировался по индивидуальной программе. Его участие в финале под вопросом, так как он до сих пор не восстановился после повреждения, из-за которого он пропустил матчи двух предыдущих стадий.

Напомним, что в финале Кубка Америки сборная Бразилии, которая является действующим победителем турнира, сыграет против сборной Аргентины. Матч состоится 11 июля, начало запланировано в 3:00 по московскому времени.