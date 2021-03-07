​В Уругвае футболист пропал после попытки переплыть ручей

Плохие новости пришли из Уругвая. Полиция в настоящий момент занимается поисками двадцатипятилетнего футболиста Франко Акосты. Он пропал, пытаясь переплыть ручей Пандо, пишет в Twitter журналист Себас Джованелли.

Акоста является футболистом уругвайского «Атенаса». С 2015 по 2020 год нападающий находился в системе испанского «Вильярреала». Франко играл за резервную команду «подводников», но главным образом ездил по арендам.

Франко Акоста провёл четырнадцать матчей за молодёжную сборную Уругвая. На счету нападающего шесть забитых мячей.