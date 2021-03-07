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​В Уругвае футболист пропал после попытки переплыть ручей

07 Марта 2021, 10:21,

Плохие новости пришли из Уругвая. Полиция в настоящий момент занимается поисками двадцатипятилетнего футболиста Франко Акосты. Он пропал, пытаясь переплыть ручей Пандо, пишет в Twitter журналист Себас Джованелли.

Акоста является футболистом уругвайского «Атенаса». С 2015 по 2020 год нападающий находился в системе испанского «Вильярреала». Франко играл за резервную команду «подводников», но главным образом ездил по арендам.

Франко Акоста провёл четырнадцать матчей за молодёжную сборную Уругвая. На счету нападающего шесть забитых мячей.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Франко Акоста, Атенас
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