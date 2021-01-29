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Бывший защитник «Спартака» Макеев продолжит карьеру в Узбекистане

29 Января 2021, 08:40,

fratria.ru

Защитник Евгений Макеев, известный по выступлениям за московский «Спартак», перебрался в Узбекистан. 31-летний футболист будет выступать за любительский клуб «Металлург».

«Евгений подписал контракт с командой «Металлург» из Узбекистана и покинул ФК «Росич». ФК «Росич» благодарит Макеева за сотрудничество и желает дальнейших успехов в карьере», - гласит сообщение пресс-службы московского клуба.

В России Макеев отметился выступлениями за «Спартак», «Ростов», «Ротор», «Сочи». В сезоне-2019/2020 защитник поиграл в чемпионате Армении за «Арарат».

На счету Евгения три поединка за национальной сборную России.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Евгений Макеев, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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