​Дзюба не собирается играть в Азербайджане – источник

Появилась информация о том, что Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Карабахе» или «Нефтчи». Сообщалось, что 33-летний российский форвард прилетел в Баку на потенциальные переговоры. Впрочем, источник, который знаком с ситуацией, эту информацию не подтверждает.

«Контактов с Азербайджаном не было. И если бы вышли (с предложением), то последовал бы отказ», - приводит комментарий источника «Матч ТВ».

Отмечается, что на выходных Артём Дзюба летал не в Баку, а в Москву, а из «Карабаха» и «Нефтчи» на форварда никто не выходил.

Напомним, что в настоящий момент Артём Дзюба не имеет клубной прописки. Нападающий поддерживает форму с казанским «Рубином».