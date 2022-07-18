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Азербайджан

​Дзюба не собирается играть в Азербайджане – источник

18 Июля 2022 • 14:53 Комментировать

Появилась информация о том, что Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Карабахе» или «Нефтчи». Сообщалось, что 33-летний российский форвард прилетел в Баку на потенциальные переговоры. Впрочем, источник, который знаком с ситуацией, эту информацию не подтверждает.

«Контактов с Азербайджаном не было. И если бы вышли (с предложением), то последовал бы отказ», - приводит комментарий источника «Матч ТВ».

Отмечается, что на выходных Артём Дзюба летал не в Баку, а в Москву, а из «Карабаха» и «Нефтчи» на форварда никто не выходил.

Напомним, что в настоящий момент Артём Дзюба не имеет клубной прописки. Нападающий поддерживает форму с казанским «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтчи Карабах Артём Дзюба Трансферы футбола - лето 2022
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