Тренер сборной Украины о решении «Динамо» Киев: «Я шокирован»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков негативно относится к решению руководителей «Динамо» Киев относительно отсутствия игроков клуба на сборах для подготовки к Чемпионату мира 2022 года.

«Честно скажу, я шокирован. Не ожидал такого ответа. Все украинские клубы в очень тяжелой ситуации. У нас нет возможности принимать участия в официальных матчах, а сборная Украины готовится к международным выступлениям на очень высоком уровне» — сказал тренер сборной порталу Sport.

Следует отметить, что руководство «Динамо» Киев запретило футболистам ехать на сбор команды в конце апреля, который пройдет за пределами Украины.