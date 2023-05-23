Стало известно, где в июне будет играть сборная России

Сборная России в июне планирует провести два товарищеских матча – 15 и 20 июня. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», обе игры российская национальная команда планирует провести на «ВЭБ Арене», где своих соперников принимает ЦСКА.

По данным источника, именно на «ВЭБ Арене» сборная России должна была сыграть против Камеруна. Эта сборная отказалась играть против команды Валерия Карпина, поэтому Российскому футбольному союзу нужно искать других соперников.

Как известно, сборная России из-за санкций сейчас может проводить только товарищеские матчи – в официальных турнирах команда не участвует.