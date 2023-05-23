Камерун отказался играть с Россией - известна причина

Товарищеский поединок между сборными России и Камеруна не состоится. Ранее в СМИ сообщалось, что спарринг мог пройти в следующем месяце. Предположительно игра должна была состояться 15 июня в «Лужниках».

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», власти африканской страны наложили запрет на участие национальной команды в контрольном матче с россиянами.

Из-за запрета ФИФА и УЕФА сборная России может проводить только товарищеские матчи. Последний спарринг подопечные Валерия Карпина сыграли против национальной команды Ирака. Российские футболисты отпраздновали домашнюю победу со счетом 2:0.