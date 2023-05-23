Булыкин предположил, когда с России снимут бан

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, когда национальная команда сможет участвовать в официальных матчах. Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

«Я думаю, что как минимум через год сборная России вернется к официальным матчам. А товарищеские матчи можно проводить с теми командами, которые готовы с нами играть», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт уверен, у футболистов достаточный уровень мотивации для участия в контрольных матчах, ведь играть за сборную — это всегда престижно.

Ранее стало известно, что Сборная России планирует провести в июне два матча.