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Булыкин предположил, когда с России снимут бан

23 Мая 2023 • 15:24 Комментировать

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, когда национальная команда сможет участвовать в официальных матчах. Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

«Я думаю, что как минимум через год сборная России вернется к официальным матчам. А товарищеские матчи можно проводить с теми командами, которые готовы с нами играть», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт уверен, у футболистов достаточный уровень мотивации для участия в контрольных матчах, ведь играть за сборную — это всегда престижно.

Ранее стало известно, что Сборная России планирует провести в июне два матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин
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