Криштиану Роналду поделился в социальных сетях несколькими эффектными фотографиями. Португальский футболист хорошо провёл время на пляже в компании своей семьи.

На одном из фото 39-летний Роналду бежит вдоль берега. Рядом с Криштиану находится его возлюбленная – Джорджина Родригес.

В четверг сборная Португалии проведёт товарищеский матч против Швеции, но Роналду этот матч пропустит. Опытный игрок получил время на отдых. При этом Криштиану сможет сыграть в товарищеской игре против Словении, которая запланирована на 26 марта.

На клубном уровне Криштиану Роналду представляет саудовский «Аль-Наср».

Джорджина показала, как Роналду тренируется