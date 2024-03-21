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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду показал эффектные фото с пляжа фото

21 Марта 2024 • 14:58 Комментировать (1)

Криштиану Роналду поделился в социальных сетях несколькими эффектными фотографиями. Португальский футболист хорошо провёл время на пляже в компании своей семьи.

На одном из фото 39-летний Роналду бежит вдоль берега. Рядом с Криштиану находится его возлюбленная – Джорджина Родригес.

В четверг сборная Португалии проведёт товарищеский матч против Швеции, но Роналду этот матч пропустит. Опытный игрок получил время на отдых. При этом Криштиану сможет сыграть в товарищеской игре против Словении, которая запланирована на 26 марта.

На клубном уровне Криштиану Роналду представляет саудовский «Аль-Наср».

Джорджина показала, как Роналду тренируется

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
21 Марта 2024 в 15:02
ай крутяки.. даешь шмеция в симейниках и майке-алкаголичке.. А-ха-ха-ха! )))
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