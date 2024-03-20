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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Джорджина показала, как Роналду тренируется фото

20 Марта 2024 • 19:55 Комментировать

Джорджина Родригес, вторая половинка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала в социальных сетях кадры, на которых видно, как футболист занимается в тренажёрном зале. На кадрах 39-летний форвард делает приседания с гирями.

Как известно, Роналду пропустит товарищеский матч сборной Португалии против Швеции, который пройдёт 21 марта. При этом Криштиану наверняка сыграет в следующей игре национальной команды против Словении 26 марта.

Добавим, что ближайшим летом сборная Португалии выступит на чемпионате Европы в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Джорджина Родригес ещё теги
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