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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду подарили особенный торт видео

05 Февраля 2024 • 17:52 Комментировать (2)

В понедельник, 5 февраля, день рождения отмечает Криштиану Роналду. Звёздному португальскому форварду «стукнуло» 39 лет. Несмотря на солидный для футбола возраст, Роналду находится в прекрасной физической форме.

По случаю дня рождения саудовский «Аль-Наср» подарил Роналду особенный торт. На кондитерском изделии можно увидеть изображение футболиста.

Роналду сделал совместную фотографию с одноклубниками около торта. Футболист надрезал продукт, но не стал его есть. Как известно, португалец очень внимательно относится к своему питанию.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (2) Все комментарии
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One Live
05 Февраля 2024 в 18:10
В 39 лет имеет отличную форму.
Интересно в сборной на Евро он будет в основе?
ингерман
05 Февраля 2024 в 18:05
ай отличненька 👍👍👍
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