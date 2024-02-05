В понедельник, 5 февраля, день рождения отмечает Криштиану Роналду. Звёздному португальскому форварду «стукнуло» 39 лет. Несмотря на солидный для футбола возраст, Роналду находится в прекрасной физической форме.

По случаю дня рождения саудовский «Аль-Наср» подарил Роналду особенный торт. На кондитерском изделии можно увидеть изображение футболиста.

Роналду сделал совместную фотографию с одноклубниками около торта. Футболист надрезал продукт, но не стал его есть. Как известно, португалец очень внимательно относится к своему питанию.

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