​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду

В понедельник 39-й день рождения отмечает Криштиану Роналду. «Аль-Наср» и почти все бывшие клубы уже поздравили португальца с праздником. Исключением является мадридский «Реал», за который Роналду выступал в 2009-2018 годах.

Совсем недавно «Реал» опубликовал в социальных сетях фотографию с тренировки, на которой присутствуют Тони Кроос и Браим Диас. В комментариях фанаты активно требуют, чтобы клуб сделал поздравительную публикацию по случаю дня рождения Роналду.

Добавим, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.

Один бывший клуб пока не поздравил Роналду с днём рождения