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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Аллегри готов возглавить клуб из Саудовской Аравии слухи

24 Июня 2023 • 21:03 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может в ближайшее время сменить работу.

Как стало известно ранее, наставник получил улучшенное предложение от одного из саудовских клубов. Согласно сведениям Momblano, речь идёт об «Аль-Хиляле», который намерен платить Аллегри 40 млн евро в год по трёхлетнему контракту, также итальянец получит подписной бонус в размере 20 млн евро. Если верить источнику, рулевой «старой синьоры» уже принял это предложение.

Массимилиано Аллегри работает в «Ювентусе» с 2021 года. Его действующий трудовой договор с туринским клубом истекает по окончании сезона-2024/25.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Аль-Хиляль
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