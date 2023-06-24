Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может в ближайшее время сменить работу.

Как стало известно ранее, наставник получил улучшенное предложение от одного из саудовских клубов. Согласно сведениям Momblano, речь идёт об «Аль-Хиляле», который намерен платить Аллегри 40 млн евро в год по трёхлетнему контракту, также итальянец получит подписной бонус в размере 20 млн евро. Если верить источнику, рулевой «старой синьоры» уже принял это предложение.

Массимилиано Аллегри работает в «Ювентусе» с 2021 года. Его действующий трудовой договор с туринским клубом истекает по окончании сезона-2024/25.