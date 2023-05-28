«Надеюсь, Роналду уйдёт»: «Аль-Наср» смущён комментарием в соцсети

Накануне «Аль-Наср» потерял шансы на чемпионский титул в Саудовской Аравии. В социальных сетях клуб опубликовал ряд фото с последнего матча, завершившегося вничью со счётом 1:1. Самым популярным под этой публикацией стал комментарий о Криштиану Роналду, который наверняка смутил «Аль-Наср».

«Надеюсь, Роналду скоро покинет эту плохую команду и перейдёт в «Ньюкасл» или «Баварию», - говорится в комментарии. Этот комментарий собрал более 800 «лайков».

Стоит напомнить, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала года. Действующий контракт 38-летнего португальца рассчитан до средины 2025 года.

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