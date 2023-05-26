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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сможет покупать суперзвёзд: Шейх Джасим откажется от «правила Роналду»

26 Мая 2023 • 19:18 Комментировать

В обозримом будущем у «Манчестер Юнайтед» может смениться владелец. Приобрести статусный клуб Премьер-лиги Англии может шейх Джасим.

Как сообщает таблоид The Sun, при успешном завершении сделки по покупке «Манчестер Юнайтед» шейх Джасим отменит так называемое «правило Роналду».

Относительно недавно на «Олд Траффорд» решили ограничить максимальную зарплату для игроков – клуб не собирается никому платить больше 200 тысяч фунтов в неделю. Правило называют в честь Роналду, ведь португалец зарабатывал почти вдвое больше, что не помешало ему разнести клуб в скандальном осенннем интервью.

Отказ от «правила Роналду» позволит «Манчестер Юнайтед» покупать суперзвёзд.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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