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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду спрашивает: «Зачем тебе столько сумок?» - Джорджина

23 Марта 2023 • 13:49 Комментировать

Джорджина Родригес, возлюбленная звёздного Криштиану Роналду, высказалась о своём гардеробе.

«У нас общая гардеробная с Криштиану, и она огромна. Есть вещи, которые я даже не носила. Гардеробная такая большая, что Криштиану сказал мне немного заполнить её. Но большая часть нашей одежды находится в Мадриде.

У меня около 150 сумок. Криштиану всегда спрашивает: «Зачем тебе столько?» - рассказала Джорджина в интервью для El Hormiguero.

В конце прошлого года Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». Сообщалось, что в Саудовской Аравии звёздный футболист будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.

Роналду сделал громкое признание

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Джорджина Родригес
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