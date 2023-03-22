Звёздный форвард Криштиану Роналду сделал громкое признание. Футболист сказал, что думал о завершении международной карьеры после чемпионата мира – 2022.

Напомним, что на чемпионате мира сборная Португалии вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко со счётом 0:1.

«Я не буду врать. В нашей жизни мы всегда ставим всё на чаши весов и взвешиваем. Мы с семьёй много думали, размышляли, но потом пришли к выводу, что, несмотря на трудности, я не могу сдаться. Я смог оценить ситуацию с разных сторон. Я многому научился. Я рад вернуться в сборную», - сказал Роналду на пресс-конференции в среду.

Реакция Роналду на возвращение в сборную Португалии