Реакция Роналду на гол со штрафного и победу

В субботу в саудовской лиге играли «Аль-Наср» и «Абха». Хозяева долгое время уступали в счёте, но перевернули игру и победили со счётом 2:1. Сначала со штрафного забил Криштиану Роналду, а позже пенальти реализовал Андерсон Талиска.

Вскоре после финального свистка Роналду сделал публикацию в социальных сетях.

«Здорово одержать победу и так приятно забить гол здесь, на нашем стадионе, перед нашими болельщиками!» - написал Роналду под несколькими фотографиями.

Добавим, что Криштиану Роналду накануне получил вызов в сборную Португалии. В конце марта команда начнёт путь в отборе на чемпионат Европы.