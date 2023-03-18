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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Реакция Роналду на гол со штрафного и победу

18 Марта 2023 • 23:43 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
2:1
Абха
окончен

В субботу в саудовской лиге играли «Аль-Наср» и «Абха». Хозяева долгое время уступали в счёте, но перевернули игру и победили со счётом 2:1. Сначала со штрафного забил Криштиану Роналду, а позже пенальти реализовал Андерсон Талиска.

Вскоре после финального свистка Роналду сделал публикацию в социальных сетях.

«Здорово одержать победу и так приятно забить гол здесь, на нашем стадионе, перед нашими болельщиками!» - написал Роналду под несколькими фотографиями.

Добавим, что Криштиану Роналду накануне получил вызов в сборную Португалии. В конце марта команда начнёт путь в отборе на чемпионат Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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